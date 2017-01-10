عقدت اللجنة العقارية بالغرفة التجارية والصناعية بالخرج برئاسة سعادة الأستاذ محمد بن سعود العجمي الاجتماع الثامن بقاعة الاجتماعات لمقر غرفة الخرج اليوم الثلاثاء 11 /04/1438هـ ( الموافق 10/01/2017م ) الساعة العاشرة والنصف بحضور نائب رئيس اللجنة أ. عمر بن سويد العنزي وأعضاء اللجنة د. سليمان الطفيل و أ. يوسف الميمان أ. خالد العسكر و أ.سعد العبداللطيف و أ. شكري الغامدي و أ. منصور العبيد و أ. عبدالله العسكر.
افتتح سعادة رئيس اللجنة سعادة الأستاذ محمد بن سعود العجمي الاجتماع بكلمة ترحيبية رحب بالسادة أعضاء اللجنة العقارية وشكرهم على تلبية الدعوة .
ناقشت اللجنة جملة من الموضوعات من أهمها دعوة جميع المكاتب العقارية بالخرج لتعريف بالأنظمة واللوائح الجديدة التي تخص العقار وإثراء المكاتب بالمعلومات التي تهمهم في هذا الجانب كما تم تحديد يوم للقاء المفتوح وهو الاول على مستوى الخرج .
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