علمت “الرياض” أن دعوة رئيس الهلال لأعضاء الشرف لعقد اجتماع الاثنين المقبل يعود إلى رغبته وضعهم بالصورة فيما يتعلق بالتجديد وجلب بعض اللاعبين، ومدى قدرتهم على الدعم حتى يجدد النادي مع لاعب الوسط سلمان الفرج وسالم الدوسري، والا فالإدارة ليس لديها المال للقيام بهذه المهمة، فضلا عن التعاقد مع حارس الشباب محمد العويس وجلب بديل مميز للبرازيلي تياقو الفيس.وفق “الرياض”.
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مصادر: إدارة الهلال تستنجد بالشرفيين للتجديد مع الفرج وسالم
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