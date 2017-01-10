فتحت إدارة النادي الأهلي مجددًا مع إدارة نادي القادسية موضوع التعاقد مع لاعب المحور العراقي سعد الأمير لتخفيض المبلغ المطلوب من خمسة ملايين ريال إلى ٣ ملايين للتنازل عن اللاعب الذي يعده الأهلاويين الحل الأنسب في فترة الانتقالات الشتوية بعد أن أغلق عدة ملفات كانت على طاولة النقاش، حيث سيحل سعد الأمير بديلًا عن البرازيلي كارولس الذي منحه الأهلاويون مخالصة مالية.
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