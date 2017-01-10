أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء أمس فور وصوله لمقر معسكره المقام في مدينة دبي الإماراتية خلال فترة التوقف الحالية للمسابقات السعودية، الذي سيمتد لمدة سبعة أيام، يتخللها مباراة ودية أمام فريق دبي الإماراتي.
وكان جروس استهل أولى تدريباته خلال المعسكر باجتماع مصغّر تحدث فيه عن برنامج الفريق خلال المعسكر الحالي قبل أن يوعز لمساعدية بإجراء تدريبات خفيفه للاعبين تجنباً للإرهاق والتعب.
هذا وقد تقرر أن يشتمل برنامج الفريق التدريبي خلال معسكره الحالي على فترتين صباحية ومسائية للوقوف على استعدادات الفريق جيداً وزيادة المعدل اللياقي والانضباط التكتيكي.وفق “عكاظ”.
من جهة أخرى، تواجد اللاعب البرازيلي لويز كارلوس في بعثة الفريق المتواجدة في مدينة دبي الإماراتية على الرغم من عدم الرغبة في استمراره، إلا أن الشرط الجزائي الكبير حال دون إنهاء عقده الذي يبلغ قرابة أربعة ملايين ريال، مما دعا إدارة النادي بالسماح للاعب البقاء مع الفريق لحين التفاوض مع اللاعب حول المخالصة أو البحث عن عروض مناسبة له.
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الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :
أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء أمس فور وصوله لمقر معسكره المقام في مدينة دبي الإماراتية خلال فترة التوقف الحالية للمسابقات السعودية، الذي سيمتد لمدة سبعة أيام، يتخللها مباراة ودية أمام فريق دبي الإماراتي.
أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء أمس فور وصوله لمقر معسكره المقام في مدينة دبي الإماراتية خلال فترة التوقف الحالية للمسابقات السعودية، الذي سيمتد لمدة سبعة أيام، يتخللها مباراة ودية أمام فريق دبي الإماراتي.
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