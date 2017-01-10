طفا على السطح نزاع بين وسطاء أسهموا في إتمام صفقة انتقال عبدالعزيز الجبرين من الرائد إلى النصر، بعد أن رفض الوسيط صالح الداود عقب تسلمه شيكا بـ1.2 مليون ريال قيمة حصته من الصفقة، منح وكيله ذيب الدحيم الذي تولى ملف المفاوضات بين الناديين النسبة المتفق عليها.
وبدأ الدحيم إجراءات قانونية لرفع دعوى على الداود عبر محام، مطالبا بالقيمة المالية المتفق عليها، علما أن لاعب النصر السابق خالد الهزاع لديه أيضا نصيب من الصفقة بعد أن سهل مهمة انتقال الجبرين.وفق “مكة”.
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