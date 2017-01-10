قال قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري حسام غالي، إنه سيعتزل كرة القدم بنهاية الموسم المقبل.
وقال غالي في تصريحات للصحافيين إنه قرر أن يكون الموسم المقبل هو الأخير له في الملاعب، مكتفياً بما قدمه خلال مسيرته منذ أن تم تصعيده للفريق الأول للأهلي عام 2000.
وأوضح أنه لم يتلق أي عروض من جانب الأندية الصينية في الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه حال وصول عرض صيني سيفكر في الأمر بشكل جاد ومن الممكن أن يوافق على الانتقال إلى الصين.وأشار غالي إلى أن الصين أصبحت جاذبة للكثير من النجوم خلال الفترة الأخيرة، بعد تعاقد أنديتها مع بعض النجوم العالميين، مضيفاً أنه سيفكر في الأمر بشكل جدي إذا تلقى عرضاً رسمياً وليس شفهياً.
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الخرج اليوم - محمود سليمان :
قال قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري حسام غالي، إنه سيعتزل كرة القدم بنهاية الموسم المقبل.
قال قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري حسام غالي، إنه سيعتزل كرة القدم بنهاية الموسم المقبل.
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