أعاد مشهد بسالة العريف جبران عواجي، بطل العملية الأمنية بـ”حي الياسمين” بالرياض التي تصدى فيها لإرهابيين وقتلهما بسلاحه السبت الماضي، واقعة ما زالت عالقة في أذهان المواطنين رغم مرور نحو 12 عاماً عليها، لمواجهات في الدمام.
ففي عام 2005 وثَّق أحد المقيمين مقطع فيديو، لمواجهات مع إرهابيين أمام بوابة العزيزية بندة في الدمام، حيث اشتبكت قوات الأمن مع إرهابيين وتم حصارهما أمام بوابة بندة، وحاول أحدهما الخروج من الموقع لمواجهة رجل الأمن أمام سيارته الرسمية، إلا أنه تمكن من القضاء عليه، فيما هرب الإرهابي الثاني بعد إصابته، وأُلقي القبض عليه لاحقاً.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقاطع الفيديو لواقعتي الرياض والدمام، مؤكدين أنهما يثبتان بسالة وشجاعة رجل الأمن في مواجهة الإرهاب حتى من المسافة صفر.
وفق “أخبار 24”.
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