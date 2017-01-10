كشف الرئيس التنفيذي لشركة السلام لصناعة الطيران يحيى الغريبي عن خطة بالتعاون مع وزارة الدفاع، لتصنيع أجزاء من الطائرات وقطع غيارها، مؤكداً أنه بحلول عام 2030 ستتمكن الشركة من تصنيع هياكل كاملة لطائرات حربية.
وأوضح –على هامش إعلان الشركة تغيير اسمها إلى “شركة السلام لصناعة الطيران” بعد انتقالها من مرحلة الصيانة والتعديل والتحديث إلى مراحل تجميع وتصنيع مكونات رئيسية- أن المملكة تسعى لصناعة طائرات خلال السنوات العشر القادمة.
وقال وفقاً لـ”عكاظ” إن الشركة عملت على صيانة 1000 طائرة مدنية وعسكرية وعمودية منها الطائرات المشاركة في “عاصفة الحزم”، إضافة إلى إنتاج وتجميع قطع غيار طائرات “اف 15” (المقدمة والأجنحة وحاملات الذخائر والصواريخ).
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