قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية إلى المملكة، إنه سيستعرض خلال الزيارة المواضيع الممكنة كافة، ومن بينها دعم الجيش اللبناني، فضلاً عن التباحث حول قضايا المنطقة.وأكد عون- خلال مقابلة تلفزيونية مع فضائية “الإخبارية” اليوم الثلاثاء- حاجة لبنان للتعاون مع المملكة وجميع دول العالم لمحاربة الإرهاب.
وشدد على أنه يزور المملكة حاملاً المودة والصداقة من الشعب اللبناني للشعب السعودي، ومؤكداً أنه جاء لتبديد الالتباسات التي حدثت بين البلدين خلال الفترة الماضية، ويسعى لفتح آفاق التعاون بين البلدين، لذا اصطحب عدداً من الوزراء لبحث مجالات التعاون.وحول الوضع الداخلي اللبناني، أكد عون أنه مهما كانت الخلافات بين الفرقاء اللبنانيين فإن لبنان لن يعود إلى العنف والقتال، وزاد: “لا نحتاج إلى اتفاق طائف جديد، ولدينا القدرة على عمل أي تعديلات تتطلبها البلاد”.وفق “أخبار 24”.
وبشأن الأزمة السورية وتداعياتها على لبنان، أكد الرئيس اللبناني أن الأزمة السورية تخطت المعقول وأن التدمير نال من سوريا بشكل كبير جداً، داعياً الدول المجاورة لاعتماد الحل السياسي لإنهاء الحروب الدائرة.
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