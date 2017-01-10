أكد “بييترو بانياتي” مدير مجموعة “ساليني امبرجيلو” الإيطالية، إحدى الشركات المنفذة لمشروع قطار الرياض، أن المشروع يمثل أولوية بالنسبة لحكومة المملكة، رغم سياسة التقشف التي تتبعها.
ونفى “بانياتي”، وفقا لوكالة “فرانس برس” وجود أي اقتطاعات في قيمة عقد الشركة، مؤكداً أن الأمور في تنفيذ المشروع “تتقدم”.
يذكر أنه تم ترسية عقد مشروع قطار الرياض في عام 2013 بقيمة 84.4 مليار ريال على ثلاثة تحالفات، منها تحالف “الرياض نيوموبيليتي” الذي يضم الشركة الإيطالية، وقيمة العقود التي فاز بها تبلغ نحو 5.21 مليار دولار.وفق “أخبار 24”.
ويبلغ طول قطار الرياض 176 كيلو متراً، ويتضمن 85 محطة، وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع بنهاية 2016 نحو 45%، ومن المقرر إنجازه نهاية 2018.
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