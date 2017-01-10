أظهر مقطع فيديو من داخل معسكر المنتخب السعودي في أبو ظبي استعداداً لتصفيات كأس العالم 2018، حواراً طريفاً بين لاعب الهلال سلمان الفرج وطفل من مشجعي الفريق.
وطالب الطفل الذي حضر إلى التدريبات برفقة مجموعة من الأطفال، سلمان الفرج بالتجديد لفريق الهلال، ليرد عليه الفرج: “إن شاء الله أبشر”.
يذكر أن إدارة الهلال رفضت طلب الفرج بزيادة راتبه السنوي، ما أثار الشكوك حول استمراره مع الفريق، خاصة بعد رفضه تجديد عقده لمدة 3 مواسم مقابل 4.5 مليون ريال سنوياً، بالإضافة للحوافز.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج