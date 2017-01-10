كشف الكابتن طيار وأحد المختصين بشؤون الطيران، حسن الغامدي، من خلال مقطع فيديو منشور، عن الأسباب التي تمنع الطائرات من التحليق فوق الحرم المكي، مفنداً عدداً من الأسباب الخاطئة.
وأوضح الغامدي أن الطائرات تمنع من التحليق فوق مكة، وفق ما توضحه الممرات الجوية، مؤكداً أن الأسباب لا علاقة لها بوجود مجال “مغناطيسي” لا تستطيع الطائرات التحليق فوقه، أو ما قيل عن عدم وجود هواء في المنطقة فوق الحرم، بالإضافة لأسباب عديدة لا صحة لها.
وبيّن الغامدي أن سبب منع التحليق يتلخص في أمرين؛ الأول هو أن الحرم المكي مخصص للمسلمين، بينما لا يمكن التحكم بهويات مَن يستقلون الطائرات، ولذا مُنع تحليقها تجنباً لوجود غير مسلمين يمرون بالمنطقة المحرمة عليهم.
وأضاف أن السبب الآخر هو أن مكة منطقة جبلية، ولذا تكون قريبة نسبياً من مدى تحليق الطائرات، وهو ما قد يسبب إزعاجاً وتشويشاً كبيراً لمِن يؤدون المناسك.
وفق “أخبار24”.
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