زار الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ صالح السدلان في منزله بحي الوادي شمال مدينة الرياض؛ للاطمئنان على صحته، بعد تعرضه لوعكة صحية.
وأعرب الشيخ السدلان، وفقاً لصحيفة “سبق” عن اعتزازه بالزيارة وفرحه بها، مشيداً بتواضع المفتي، وحرصه على زيارة المريض، وبناء أواصر المحبة بين المشتغلين على العلم، فيما أظهرت صور جوانب من الزيارة، موثقة أجواءها الأخوية والعفوية.
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