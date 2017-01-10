كشفت مصادر أن الجهات الأمنية بمحافظة العارضة في منطقة جازان، أطلقت سراح رجل الأمن المتقاعد المتهم بالاعتداء على ابنتيه بالضرب.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”سبق”، أن المواطن الستيني أفرج عنه بكفالة عقب ثلاثة أيام من توقيفه، بعد تنازل الشقيقتين.
وكان المواطن الستيني قد اعترف في التحقيقات باعتدائه بالضرب على ابنتيه التي تعرضت إحداهما لإصابات متفرقة في جسدها نقلت على إثرها للمستشفى، مبيناً أن سبب إقدامه على ذلك هو رفضها منحه بطاقة الصراف الخاصة بها للحصول مكافأتها الشهرية، ليقوم بعدها بضربها وحبسها في غرفة بالمنزل.
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