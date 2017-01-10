تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يصور نفسه عبر تطبيق “سناب شات” بعد تعرضه لحادث، على الرغم من كونه كان عالقاً داخل السيارة، وفي وضع مزرٍ وسط محاولات إخراجه منها.
وانتقد متداولو المقطع سلوك الشاب الذي لم يفكر بشيء سوى تصوير نفسه، حتى وهو في أصعب الظروف، فيما علق البعض بأن المقطع يكشف عن حالة الهوس بالتصوير وحُب الظهور، التي باتت تشكل نمط حياة لكثير من الناس، خلال ممارساتهم اليومية.
وفق “أخبار 24”.
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