أفادت مصادر أن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض كشفت عن تورط القنصل الإيراني في جدة، بالتواصل مع متهم وتسهيل سفره إلى طهران وترتيب لقائه بأحد المرجعيات الدينية هناك.
وأبانت المصادر بحسب “عكاظ” أن المحكمة أدانت المتهم خلال جلسة أمس الإثنين بما تقدم، بالإضافة إلى التواصل مع كلٍّ من (سعد الفقيه ومحمد المسعري) الموجودين في بريطانيا، كما أُدين المتهم بعمله بذهاب ابنه إلى مواطن الصراع في اليمن للاشتراك في القتال الدائر هناك وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه.
وأدانت المحكمة الجزائية المتهم ببثّ ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال قيامه بإنشاء قناة فضائية باسم “أمة واحدة”، وتمويلها من ماله الخاص بهدف العمل ضد المملكة، وإرساله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من البيانات التحريضية تتضمن مكان وتاريخ الخروج على الدولة بهدف إثارة الفتنة وزعزعة الأمن.
وبناء على التهم التي أثبتتها المحكمة على المتهم، قضى ناظر القضية بتعزير المدعى عليه بالسجن ستة أعوام، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة بعد انقضاء فترة محكوميته، وتغريمه 3 آلاف ريال.
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