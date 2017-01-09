أعلنت شرطة الشرقية القبض على شابين قاما بسرقة “شنطة” امرأة أثناء سيرها بأحد شوارع محافظة الخبر، ما أدى لسقوطها على الأرض، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو وثق الحادثة.
وقالت الشرطة في بيانها اليوم (الاثنين) إنها نفذت إجراءات بحثية موسعة في الحادثة، على ضوء الفيديو المتداول، وذلك بغرض تحديد هوية الجانيين والقبض عليهما.
وكشفت أنه بعد الوصول للجانيين، تبين أنهما مواطنان في السابعة عشرة من العمر، حيث جرت إحالتهما لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم حيالهما.
وفق “أخبار 24”.
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