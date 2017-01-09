نجح سلاح المهندسين السعودي في اصطياد العديد من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثيين، وهي ألغام متنوعة الأحجام والأهداف.
وظهر أحد منسوبي سلاح المهندسين في مقطع فيديو بثته “الإخبارية”، وهو يستعرض الألغام التي تم رصدها ومن ثم إبطال مفعولها، منها ما هو مضاد للأفراد ومنها ما هو مضاد للدبابات والآليات الأرضية الأخرى.
وأوضح المتحدث في المقطع أن الألغام يختلف شكلها الخارجي، وكذلك آلية التفجير، بالضغط أو سحب كبسول الأمان، وإن كان لها نفس التأثير التدميري على أهدافها، بالإضافة إلى عبوات ناسفة أخرى متنوعة تم زرعها لاستهداف القوات السعودية.
وعرض المقطع أيضًا بعض أدوات التمويه التي تستخدمها الميليشيات في تحركاتها على الحدود الجنوبية للمملكة، وكذلك قاذف آر بي جي، وأغراضًا أخرى تمت مصادرتها من الميليشيات الانقلابية.
وفق “أخبار 24”.
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