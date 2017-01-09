ناقش مجلس الشورى اليوم (الاثنين) في اجتماعه الذي عقد برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مبادرات الإيرادات غير النفطية التي صدرت بمراسيم ملكية وأحيلت للمجلس لإبداء الرأي فيها.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة المالية الذي قدمه رئيسها أسامة الربيعة بشأن هذه المبادرات التي شملت رسوم تأشيرات الدخول والمرور والمغادرة والخروج والعودة، وتعديل المادة الخامسة من نظام تعريفة الطيران المدني، وإجراء تعديلات على نظام المرور، ورسوم الخدمات البلدية.وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن المجلس ناقش مداخلات عدد من الأعضاء حول هذه المبادرات، لافتاً إلى موافقة المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
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