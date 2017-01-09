قدم السفير الأمريكي بالرياض جوزيف ويستفول اليوم (الاثنين)، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والشعب السعودي لما لقيه من تعامل كريم خلال فترة عمله بالمملكة، وذلك قبل مغادرته البلاد.
ونشرت الممثلية الأمريكية في المملكة تقريرًا بالفيديو عن السفير الأمريكي بالرياض جوزيف ويستفول، تضمن لقاءات السفير بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله.
وظهر في التقرير مسؤولون في الممثلية الأمريكية، منهم “تيريزا” المديرة التنفيذية لمكتب السفير الأمريكي بالرياض، والتي تحدثت عن جهود السفير “ويستفول” في دعم وتقوية العلاقات الأمريكية السعودية خلال فترة عمله في الرياض، وأكدت أن السفارة ستفتقده كثيرًا.
وعرض التقرير مشاركات عديدة للسفير الأمريكي في أنشطة محلية اجتماعية وثقافية متنوعة، وكذلك مداعبته للصقور في إحدى الرحلات البرية، خلال خدمته التي استمرت من مارس 2014 إلى يناير 2017.
وقال السفير: “قضينا 3 سنوات ممتعة في المملكة، وإنه لشرف عظيم أن أمثل بلدي، الولايات المتحدة الأمريكية، في المملكة، وأود أن أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على صداقته وكرم ضيافته، كما أود أن أشكر شعب المملكة الذي منحني أنا وزوجتي وعائلتي هذه التجربة الرائعة، لقد كان شرفا لي الخدمة هنا، لن نقول وداعا للمملكة العربية السعودية بل إلى اللقاء”.
كما أكدت زوجة السفير على كلامه، قائلة إن ما جعل تجربة العيش في المملكة بهذا النجاح هم أفراد هذا الشعب المتميز، بما قدموه من كرم ضيافة وود لهم خلال مدة بقائهم في المملكة.
وفق “أخبار 24”.
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