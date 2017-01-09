قاد بلاغ مواطن لوزارة التجارة والاستثمار اليوم (الاثنين)، لضبط عمالة مخالفة حولت إحدى الاستراحات لمعمل لتصنيع مواد غذائية، غير مطابقة للمواصفات.
ووثقت الوزارة قيام رجال الرقابة بالوزارة واللجنة الأمنية بمداهمة استراحة استغلتها عمالة مخالفة في صناعة الأطعمة والحلويات غير المطابقة، حيث أظهر مقطعٌ ضبط العمالة المخالفة تمارس عملها غير النظامي بالجرم المشهود.
وأظهر المقطع غرف الاستراحة غير المؤهلة لمثل هذا التصنيع الغذائي، إضافة إلى افتقاد المكان للحد الأدنى من النظافة المطلوبة، ولاشتراطات السلامة، في ظل وجود مواقد غاز تستعمل بكثافة في المكان في مراحل التصنيع والتغليف.
كما ضبط رجال الرقابة مواد أولية تستخدم في تصنيع الأطعمة والحلويات داخل الاستراحة، إضافة لتراكم محتويات المكان، دون مراعاة لشروط التخزين والتهوية، والاشتراطات الصحية الأخرى.
وفق “أخبار 24”.
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