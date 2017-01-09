علق مصرف الراجحي اليوم (الاثنين) على مقطع فيديو لمسنة قيل إنها تجلس على عتبات فرع عرعر بعد رفض موظفات البنك الخروج لها، حيث نفى المصرف ذلك وأكد فتح تحقيق بخصوص الادعاءات.
وأوضح في بيان له أن الموظفات في الفرع المعني بمدينة عرعر، لم يكنّ على اطلاع بما حدث خارج الفرع، مؤكدا أنه لم يتم طلب المساعدة منهن.
وأضاف أن هذا لن يمنع المصرف من فتح تحقيق بخصوص الواقعة، حيث سيتم اتخاذ إجراءات صارمة في حال ثبوت أي تقصير، مشيرا إلى حرصهم الشديد على خدمة كبار السن.
وفق “أخبار 24”.
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