قدمت سيدة سعودية ابنتها ذات الـ22 عاما هدية لرجل الأمن جبران عواجي، ليتزوجها، وذلك كعربون اعتزاز وفخر بما فعله بالمشاركة مع زملائه في القضاء على إرهابيي حي الياسمين بالرياض.
وقالت السيدة، وتكنى بـ “أم أحمد”، وفقا لـ “سيدتي”: “على الفور أبلغت ابنتي علا التي كانت تتابع معي تفاصيل الحدث عبر مقطع فيديو متداول بأنني فخورة بذلك الشاب الذي حمل روحه بين كفيه، وأتمنى أن يكون صهري بتزويجك إياه”.
وأشارت إلى أنها لا تمانع في أن تكون ابنتها زوجة ثانية أو ثالثة، مشددة على أنها صادقة في ذلك العرض، ولا تريد مهرا أو تكاليف زواج، فيما كشفت أن زوجها قال لها حينما أخبرته بخطتها: “ألهذه الدرجة أنت مهووسة بالوطن والوطنية”، قبل أن يؤكد قبوله بذلك، مثنيا على شجاعة عواجي.
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