سخرت الجماهير الرياضية السعودية على الاستديو التحليلي الخاص بالقناة الرياضية الناقل الحصري لودية الاتفاق وغلطة سراي التركي حيث ظهر الاستديو بالشكل الغير لائق وغردت بعض الجماهير المتابعة للقاء ان المحللين ومقدم الاستديو يجلسون في بوفيه او في طاولة لتناول العشاء.
واستغربت الجماهير الرياضية السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ادارة القنوات الرياضية خصوصا وانه تعتبر قناة الوطن والناقل الوحيد للمباراة الودية المهمة لعدم استعدادها المبكر لمثل هذه الفعالية المسبق اعلانها.
يذكر ان القناة الرياضية مازالت تثير الشارع الرياضي بعد نقلها السيئ للمنافسات السعودية قبل موسمين قبل حصول قنوات mbc لحقوق النقل التلفزيوني للمسابقات السعودية.وفق “النادى”.
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