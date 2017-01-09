أكد لاعب نادي النصر السابق، علي كميخ، أن اللاعب عبدالرحمن الخيبري مكسب لأي فريق يدافع عن ألوانه، ناصحا إدارة العالمي بالتعاقد مع اللاعب بعد قيام الإدارة الشبابية بعقد مخالصة مالية معه اليوم الإثنين.
وعبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، غرد كميخ: “وجهة نظر فنية الخيبري مكسب للفريق الذي سيذهب له بعد توفيق الله سبق الاستغناء عن الجبرين وعمرهوساوي وآخرهم النجم الشاب الدوسري ونجحوا بالنصر”.
جدير بالذكر أن الخيبري أوضح أن رحيله عن الليث جاء برغبة من مدرب الفريق سامي الجابر، متمنيا كل التوفيق للفريق خلال الفترة المقبلة.وفق “أخبار 24”.
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