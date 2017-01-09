تحدث رئيس نادي الأهلي أحمد المزورقي عبر إذاعة مكس اف ام ” حيث قال : أن وقفة الأمير خالد بن عبدالله و الأمير فيصل بن خالد مع النادي الاهلي تاج على راسي ،وأنه غير صحيح خبر استقالتي للنادي الاهلي و أنا مستمر في دعم الكيان للأخير ، الإدارة مستمرة و تعمل ليل نهار من أجل إسعاد الجماهير وهناك انسجام تام بين الإدارة وبين الأمير فيصل بن خالد وكلنا نعمل لخدمة الكيان ..ونفى تماماً ابتعاد الأمير فيصل بن خالد وقال : نجتمع مع الأمير للحديث عن مستقبل النادي وهو صاحب رأي فني ممتاز ولا يحب الظهور الإعلامي ، وذكر أنه لم يتم رفض أي لائحة مكافأت والهيئة المالية هي من أقرت اللائحة الحالية التي نعمل بها .
وذكر أنه تمت المخالصة مع لويز كارلوس رسمياً ، وضعنا أمام المدرب كريستيان جروس عدة خيارات لأسماء لاعبين ، وسيقرر خلال يومين من سيختار منهم حتى يلتحق بمعسكر دبي ، جميعنا نسعى إلى استقطاب لاعب يقدم إضافة فنية للفريق، و غالباً سيكون البديل في مركز المحور ، وقال : ندرس إعارة عدد من لاعبي الفريق الأول بعد نهاية المعسكر وعن مايدور حول الحارس محمد العويس وسلمان الفرج ذكر أن اللاعبان لازالا يمثلان نادييهما الشباب والهلال ، وأسمع مثلكم أن الاهلي اتفق معهم وهذا غير صحيح . أخيراً إدارتنا مستقرة بوجود الرمز ولجمهور الاهلي أقول اطمئنوا وبوقفتكم سيسعدكم الفريق بإذن الله.
وفق “أخبار 24”.
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