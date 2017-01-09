أشاد الإعلامي القطري خالد جاسم بجماهير مدينة جدة التي تقدم أروع المشاهد في مدرجات ملعب الجوهرة، مؤكدا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” لو شاهد ما تقدمه جماهر جدة لمنحها جائزة أفضل جمهور في 2016.
وكان الفيفا قد منح جائزة أفضل جمهور في عام 2016 مناصفة بين فريقي ليفربول الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني، وذلك خلال الحفل المقام في زيوريخ لتوزيع جوائز العام الماضي.
وقال جاسم عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “”فيفا” يمنح جائزة افضل جمهور مناصفةً بين جمهور ليفربول وبوروسيا دورتموند خاطري يجون الخليج و يشوفون جمهور جدة ومدرجات الجوهرة” وفق “النادى”.
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