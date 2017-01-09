تمكن فريق الاتفاق من تحقيق فوزا وديا على غلطة سراي التركي في المواجهة التي جرت اليوم الاثنين، وانتهت المباراة بفوز الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة شهدت تألق من جانب عناصر المدرب خوان كارلوس جاريدو.
افتتح الاتفاق التسجيل في الدقيقة 20 عن طريق اللاعب محمد كنو قبل أن يضيف صالح العمري الهدف الثاني في الدقيقة 25، وفي الدقيقة 70 تمكن الاتفاق من تسجيل الهدف الثالث عن طريق محمد الكويكبي ، وفي الدقيقة 80 سجل الضيوف هدفهم الوحيد.
وفق “أخبار 24”.
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