فندت شرطة منطقة الجوف ما جاء في مقطع فيديو تم تداوله لمواطن يتهم فيه رجال أمن مرور الجوف بالاعتداء عليه ودخول منزله، مؤكدة أن هذا الأمر غير صحيح.
وأوضحت الشرطة في بيان رسمي صدر اليوم الاثنين أنه في يوم الأربعاء الموافق 29 ربيع الثاني 1438هـ وأثناء عمل نقطة تفتيش لإدارة مرور منطقة الجوف، حضر مواطن بالعقد الثاني من العمر على مركبة بدون لوحات، وعند التأكد من وضعه بادر بالهروب بعد صدمه دورية المرور، وعند القبض عليه قاوم رجال الأمن وتمت السيطرة عليه وإحالته لمركز شرطة الخالدية.
وتابع البيان: “أثناء ذلك حضر بعض ذوي المذكور، وهدد زوجته إن لم تقم بتصويره سيقوم بتطليقها وقامت بنشر المقطع، وتم إيقافه ولَم يتم دخول منزل المذكور من قبل رجال الأمن، وأن ما ذكره غير صحيح”. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه من خلال تتبع مواقع التواصل الاجتماعي ظهر له مقطع فيديو يظهر إساءته لأنظمة المرور، وتمت إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام، كما تم إحضار زوجة المذكور وإحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام.
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