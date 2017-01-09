قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم (الاثنين) برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وذلك بعد الاطلاع على الأمر السامي القاضي بتعيين الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة.
وجاء تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وفقاً لقرار مجلس الوزراء، بأن يكون ممثلو وزارات (الاقتصاد والتخطيط، والخدمة المدنية، والمالية)، وصندوق الاستثمارات العامة، أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة.
وتقرر تعيين عبدالله بن صالح بن جمعة الدوسري، وعبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، ومطلق بن حمد المريشد، وسامي بن علي سندي، وعبدالله بن سليمان الربيعان (ممثلين عن القطاع الخاص) أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية. وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج