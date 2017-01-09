لقيت تلميذة بالصف الثالث الابتدائي بإحدى مدارس البنات في مدينة صبيا مصرعها، إثر تعرضها للدهس من قبل أحد المواطنين أمام بوابة مدرستها.
ونعت إدارة تعليم صبيا الطالبة، وتدعى “ليلى حديدي”، والتي توفيت بعد نزولها من باص مدرسة أبو السلع الابتدائية للبنات وتعرضها للدهس.
وأوضحت الإدارة أن الطالبة تم نقلها إلى مستشفى صبيا العام عن طريق حارس المدرسة، لكنها فارقت الحياة قبل وصولها إلى المستشفى، فيما قدم مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري الأحوس تعازيه لأسرة الطالبة ولكافة منسوبات المدرسة.
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