شنت أمانة الرياض في الآونة الأخيرة، حملة ضد ظاهرة تدخين “الشيشة” أو “النرجيلة” كما تسمى في الحدائق العامة، بسبب أضرارها الصحية، وتأثيرها السلبي على زوار ومرتادي الأماكن العامة”.
وقال إبراهيم الهويمل مدير عام الإدارة العامة للحدائق في أمانة منطقة الرياض، إن “فرق الأمانة رصدت استخدام الشيشة في بعض المواقع، خاصة الحدائق والساحات البلدية من بعض الزوار، وإنها واجهت ذلك بإطلاق حملة توعوية وإرشادية، توضح آثار هذه الممارسة السلبية على مرتادي الحدائق خاصة على الأطفال والعائلات ومصادرتها”.
هذا ونشرت أمانة منطقة الرياض، اليوم الاثنين، تغريدة في صفحتها على موقع تويتر، تضمنت صورًا تؤكد استمرارها في تنفيذ حملات لمنع استخدام “الشيشة” في الحدائق العامة.
ويثير تدخين “الشيشة” في الحدائق العامة حفيظة واستهجان شريحة واسعة من المواطنين، ممن يرون فيها مخالفة لعادات المجتمع السعودي المغرق في محافظته. وفق “المرصد”.
وكانت السلطات ممثلة بوزارة التجارة والصناعة قررت، في العام 2015، تطبيق المنع الرسمي لبيع وتداول السيجارة الإلكترونية والشيشة الإلكترونية أو ما يماثلها من أجهزة في الأسواق المحلية.
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