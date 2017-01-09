وثقت سيدة من نافذة منزلها مشهد للقضاء على الإرهابيين في حي الياسمين هذا الأسبوع حيث واجه العريف بالأمن العام السعودي، جبران العواجي، بمسدس عيار 9 أوتوماتيكي المطلوبين طايع بن سالم بن يسلم الصيعري وطلال بن سمران الصاعدي، وكانا مسلحين برشاشين وحزامين ناسفين، فأرداهما قتيلين صباح السبت وسط حي “الياسمين” بالرياض، أعاد للأذهان مشهدا آخر وثقه “مقيم” من نافذة أيضاً لمواجهات الدمام عام 2005 أمام بوابة العزيزية بندة بعد أن استطاع رجال الأمن القضاء على الإرهابيين في المقطعين.
العامل المشترك في كلا المقطعين، يكمن في شجاعة رجال الأمن في مواجهة الإرهاب وجهاً لوجه ووفقا لموقع العربية.نت تعود تفاصيل المقطع الأول لمواجهات الدمام، حيث اشتبكت الجهات الأمنية بشخصين دخلا بندة العزيزية في الدمام، ليتم الحصار أمام بوابة بندة ليخرج إرهابي من الموقع مواجهاً رجل الأمن أمام سيارته الرسمية، ويتم القضاء عليه، فيما يهرب الثاني بعد إصابته، ويتم القبض عليه لاحقاً من رجال الأمن.
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