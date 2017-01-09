أكد الحساب الرسمي لجمعية “إنسان” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه جار الإفراج عن “أم الأيتام”، بعد سداد كامل المبلغ بالتنسيق مع إحدى الجهات الخيرية.
و قد اشتهرت قصة السيدة الأرملة التي تربي أيتاماً وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد استدانت مبلغا ماليا لترميم منزلها، أودعت بسببه السجن لعدم قدرتها على السداد.
ونجح عدد من الجمعيات الخيرية في جمع مبلغ 527 ألف ريال لسداد مبلغ الدين شاملًا الفوائد الباهظة.
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