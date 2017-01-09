رعى سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار صباح اليوم الاثنين المباراة النهائية لبطولة خماسيات كرة القدم ( الحصن المنيع ) الصالات للمرحلة الثانوية لمدارس المحافظة ، بين فريقي ثانوية الإمام فيصل بن تركي وثانوية ابن عثيمين وحازعلى كأس البطولة ثانوية الإمام فيصل بن تركي بفوزه بنتيجة خمسة أهداف ، والتي اقيمت في ثانوية فرسان الجزيرة الأهلية .
بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ خالد بن عبدالله الحربي والمشرف العام على مدارس فرسان الجزيرة الأستاذ ناصر بن عبدالله الحقباني ومدير الإشراف التربوي الأستاذ صالح بن محمد الحديثي ومدير التعليم الأهلي والاجنبي الأستاذ فهد الداعج ورئيس قسم التربية البدنية الأستاذ منصور العبيد ورئيس قسم التربية الفنية الأستاذ علي الوهيبي ومشرف النشاط الرياضي الأستاذ عبدالعزيز الشاهين ومشرف النشاط الاجتماعي الأستاذ عبدالعزيز الغملاس ومشرف التربية البدنية الأستاذ خالد الطمره .
كان في استقبالهم قائد ثانوية فرسان الجزيرة الأستاذ سعد السبيعي ، حيث افتتح الصالة الرياضية ودشن الموقع الالكتروني لمدارس فرسان الجزيرة .
وفي نهاية اللقاء توج العبدالجباركأس البطولة لفريق ثانوية الإمام فيصل بن تركي وميداليات المركز الأول، كما تم تسليم ميداليات المركز الثاني لثانوية الشيخ ابن عثيمين ، كما تم تكريم حكام البطولة :
وهنأ العبدالجبار الفريق الفائز مشدداً على أهمية تحلي جميع الطلاب المشاركين في البطولات الرياضية بالأخلاق الحميدة وروح التنافس بين المدارس وطلابها وأن مثل هذه البطولات و المناشط تسهم في اكتشاف المواهب الرياضية ، فمن المؤكد أنها ستحقق نجاحاً باهراً ومستقبل مشرق يكون فيه أبناؤنا رمزاً للإبداع والتميز ، مقدماً شكره لقسم النشاط الطلابي واللجان العاملة على جهودهم وتنظيمهم للبطولة .
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