الدكتور محمد بن بادي الحربي

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تفاصيل تاريخية.. كشف حقيقة علاقة «رقصة الدحة» السعودية بمعركة «ذي قار» التي انتصر فيها العرب على الفرس

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