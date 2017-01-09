وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التى عقدها اليوم برأسه خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبد العزيز” بعد ظهر اليوم في قصر اليمامة بالرياض، الموافقة على تقسيم وكالة الوزارة لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، إلى وكالتين على النحو الآتي:
1 – وكالة لشؤون المساجد ، ويرتبط بوكيلها وكيلان مساعدان أحدهما وكيل مساعد لشؤون المساجد ، والآخر وكيل مساعد لشؤون أصول المساجد وأوقافها .
2 – وكالة لشؤون الدعوة الإرشاد ، ويرتبط بوكيلها وكيل مساعد لشؤون الدعوة والإرشاد .
جاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم “16 – 4 / 38 / د” وتاريخ 13 / 3 / 1438هـ.
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