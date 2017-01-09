كشف مبتعث سعودي في نيوزيلاندا يدعى “سالم” كانت تجمعه صداقة مع الإرهابي الذي قضت عليه الجهات الأمنية في حي الياسمين أول أمس السبت طايع سالم يسلم الصيعري، ملامح السنوات الأربع التي سبقت اعتناقه الفكر المتطرف وسفره إلى سوريا للانضمام إلى صفوف تنظيم داعش الإرهابي وقتال بشار الأسد.
وقال “السالم” إن الصيعري كان مهتمًّا للغاية بمتابعة الوضع في سوريا، وكان يشعر بالغضب الشديد من بشار الأسد، مرجعًا قرار الصيعري إلى ترك دراسته والانتقال إلى سوريا إلى مقتل مبتعث سعودي آخر في سوريا بعد تركه دراسته في نيوزيلاندا.
وأضاف السالم: “أصبح الصيعري، في العام السابق لسفره إلى سوريا عام 2013، أكثر عزلة وتدينًا واهتمامًا بالأوضاع في سوريا. لقد تغير كثيرًا خلال ذلك العام. كنت أراه يمضي كثيرًا من الأوقات لمتابعة أخبار سوريا حتى أصبح متحمسًا ومتعاطفًا بالكامل مع المقاتلين هناك”.
ولفت السالم حديثه: “لقد كان أذكى مبتعث عرفته في نيوزيلاندا على الإطلاق، وكنت أراه دائمًا جالسًا في المكتبة يحاول مساعدة جميع المبتعثين الذين يجدون صعوبة في تحصيل دروسهم، لقد كان رائدًا في مجال هندسة الميكاترونيك”. وفق “صدي”.
ووصف السالم الصيعري قائلًا: “لقد كان صاحب فكر وسطي معتدل، وكان يتمتع بشخصية جذابة. لقد كنت أؤمن دائمًا بأنه ذكي بما يكفي ليتقي ضلال ذلك الطريق الذي قرر أن يسير فيه. تمنيت كثيرًا أن يعود لرشده ويتوب عما هو فيه ويعود ليمارس حياته الطبيعية. اعتقدنا جميعًا أنه ذهب ليقاتل بشار الأسد، ولم نتخيل أنه من الممكن أن يفكر في إيذاء زوار المسجد الحرام”.
وأكد السالم أن الصيعري لم يكن شابًّا عاديًّا ليتمكن تنظيم داعش من السيطرة عليه وإقناعه بانتهاج الفكر التكفيري المتطرف على هذا النحو.
في السياق ذاته رفض رئيس وزراء نيوزيلاندا بيل إنجليش الرضوخ للأصوات المطالبة بفرض إجراءات أمنية أكثر صرامةً على الطلبة الأجانب القادمين إلى نيوزيلاندا بغرض الدراسة، وآثر مطالبة الجميع بالصبر حتى الانتهاء من التحقيقات التي أمر هو بإجرائها حول كيفية تحول المطلوب السعودي طايع سالم يسلم الصيعري إلى الفكر المتطرف أثناء وجوده في نيوزيلاندا.
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