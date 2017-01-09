أوقفت إدارة المرور بمنطقة عسير سائق إحدى مركبات الرصد الآلي للمخالفات المرورية “ساهر”٬ الذي وثق أحد المواطنين مخالفته للسرعة المقررة في طريق عقبة ضلع أمس الأحد، وتوعدت بتوقيع عقوبات مغلظة بحقه.
وأوضحت الإدارة وفقا لـ”سبق” أنه صدر قرار بإيقاف السائق وإحالته للهيئة المرورية، وتطبيق المخالفات النظامية بحقه.
وكان مواطن قد وثق من خلال مقطع فيديو قيام سائق إحدى مركبات “ساهر” بالسير بسرعة تزيد عن 120 كلم في طريق عقبة ضلع بمنطقة عسير، ليخالف بذلك السرعة المقررة نظامياً وهي 60 كلم وفقاً للوحات الإرشادية.
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