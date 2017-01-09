شيعت جموع غفيرة جثمان الشهيد “محمد حسن آل الشراع العاصمي”، الذي استشهد دفاعا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي، وتم موارته الثري في مسقط رأسه في قرية قرية سحر آل عاصم، بمحايل عسير.
وكان جثمان الشهيد “24 عاما، والذي التحق بالخدمة العسكرية قبل نحو 3 سنوات، قد نقل من مدينة نجران إلى محافظة محايل عسير في مروحية عسكرية للصلاة عليه ودفنه بمسقط رأسه.
وقد عبر والد الشهيد عن فخره واعتزازه باستشهاد ابنه دفاعاً عن الدين ثم المليك والوطن.
وفق “صدي”.
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