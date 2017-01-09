ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تعاقدت مع مكتب “برايس ووترهاوس كوبرز”، ليتولى مراجعة عقود مشاريع حكومية تصل قيمتها إلى 259 مليار ريال، أي ما يعادل 69 مليار دولار.
وأوضحت المصادر، وفقاً لوكالة “بلومبيرغ”، أن مكتب “برايس ووترهاوس كوبرز” سيعمل على خفض تكلفة المشاريع، أو خصخصتها، أو إلغاء ثلثها، بما يعادل 75 مليار ريال، مبينةً أن العقود التي ستُراجع هي عقود تابعة لوزارات الإسكان والنقل والصحة والتعليم.
يذكر أن المملكة، وبعد تأسيس مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي الرأسمالي، حققت وفرة في التكاليف بنحو 80 مليار ريال خلال عام 2016م، وتسعى لتحقيق وفرة بمقدار 170 ملياراً حتى العام 2020م.
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