نشر الشاعر حيدر العبدالله على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أبياتاً شعرية نظمها للتعبير عن افتخاره ببطولة العريف جبران عواجي، بطل العملية الأمنية بحي الياسمين بالرياض، الذي تصدي لإرهابيين وقتلهما لدى محاولتهما الاستيلاء على دورية أمنية.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الأبيات التي نشرها العبدالله مرفقة بمقطع “فيديو” لعملية اصطياد الإرهابيَّيْن طايع الصيعري وطلال الصاعدي، معربين عن تقديرهم لبسالة عواجي وإقدامه وتضحياته لأجل دينه ووطنه.
وقال العبدالله فيها:
“بروحهِ حين حمى أرضَهُ..
وروحهِ حينَ فَدَى إخْوَتَهْ!
نخْوَتُهُ ما خانهُ صوتُها..
عند اللِّقا، ولمْ يخُنْ نخْوَتَه”.
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