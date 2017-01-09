كشف المواطن الذي وثَّق العملية الأمنية في حي الياسمين بالرياض التي انتهت بمقتل إرهابيين أول أمس السبت، تفاصيل التقاطه للصورة الأبرز في العملية التي أظهرت محاولة الإرهابيين القفز لأحد المنازل والهروب بأسلحة “الكلاشينكوف”.
وقال مساعد الحربي، وفقا لـ”سبق”، إنه استيقظ مبكراً على وقع طلقات نارية مخيفة، ووجد القوات الأمنية قد أحاطت بالمكان ومنعت السكان من الخروج خوفاً على حياتهم، فوقف لمتابعة الموقف من خلال النافذة.
وتابع: “في تلك اللحظة، شاهدت الإرهابيين طايع الصيعري وطلال الصاعدي يحاولان الهرب ويتجهان نحو أرض فضاء ملاصقة للمنزل، ثم أسند الأول “الكلاشينكوف” على زاوية الجدار للتسلق والقفز، قبل أن يلحقه زميله، فصوَّبت عدسة هاتفي نحوهما لالتقاط الصورة بوضوح تحسباً لهروبهما دون معرفة أشكالهما، وفي ذات الوقت رفع الهالك سلاحه نحوي، ولكن عناية الله حمتني”.
وأكد الحربي أنه طلب من ابنه “مصعب” الخروج لإبلاغ الدوريات الأمنية في الشارع الخلفي أن المطلوبين قادمان إليهم، وبعد لحظات سمعنا دوي الرصاص المتبادل، وتمكنت القوات الأمنية من القضاء على الإرهابيين.
وأشار إلى أنه وثق كل ذلك في سجلات الجهات الأمنية بعد الحادثة، كما قام بتسليمهم الصورة التي التقطها.
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