فسخت المؤسسة المشغلة لمسالخ حائل عقد عامل هندي ورحلته عن المملكة، لمحاولته سرقة جزء من ذببحة أحد العملاء، كما حسمت راتب 15 يوماً من البيطري المسؤول عن الصالة والمشرف المباشر على العامل، وأوقفت عنهما المكافآت والحوافز.
وقال مدير المؤسسة المشغلة للمسالخ، وفقاً لـ”سبق”، إن بعض العملاء يمنحون ضعاف النفوس من العمالة الفرصة للاحتيال والسرقة، فرغم أن المسلخ مجهز بمقاعد لانتظار وإشراف العميل على تجهيز ذبيحته، إلا أن البعض يبقى في سيارته ويطلب من العامل تجهيز الذبيحة وحملها له، ما يغري ضعاف النفوس بالسرقة من الذبيحة.
وأضاف المدير أن المؤسسة بصدد تزويد المسلخ بكاميرات مراقبة عبر الإنترنت للحد من ممارسات بعض ضعاف النفوس من العمالة.
وكان مواطن وثق في مقطع فيديو محاولة عامل هندي بأحد المسالخ سرقة جزء كبير من ذبيحة بعد أن استقطعه منها، محاولاً إخفاء ما سرقه تحت أحشاء الذبيحة، وفيما حاول المصور إظهار وجه العامل، وجَّه المشرف العامل بالانصراف عن المكان.
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