قال وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس حاجي الخوري إن دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت على مضاعفة الضريبة الانتقائية على سلعة التبع بنسبة 200%، بدلاً عن 100% التي كانت مقررة من قبل.
وأضاف الخوري، وفقاً لصحيفة “الاتحاد”، أن دول المجلس متفقة مبدئياً على مضاعفة الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية بنسبة 100% بدلاً من 50%، كما تدرس اقتراحاً بمضاعفة الرسوم الضريبية على الكحول لتصبح 200% بدلاً عن 100%.
يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت قد اتفقت على فرض رسوم ضريبية على السلع الانتقائية، مثل المشروبات الغازية بنسبة 50%، بجانب فرض ضريبة بنسبة 100% على مشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته.
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