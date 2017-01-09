توقعت مكاتب استقدام أن يسهم توجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لاستقدام عمالة منزلية من أربع دول إفريقية جديدة، في خفض تكلفة استقدام العمالة المنزلية بنسبة 20%.
وأشارت المكاتب، وفقاً لـ”المدينة”، إلى أن اعتزام وزارة العمل توقيع اتفاقية مع دول الصومال وتشاد وإثيوبيا وغينيا، خلال الربع الأول من عام 2017، سيزيد عدد الدول المصدرة للعمالة المنزلية إلى المملكة، ويمنح المواطن ومكاتب الاستقدام خيارات إضافية متعددة.
من جانبه، رأى رئيس لجنة الاستقدام يحيى آل مقبول أن خطوة وزارة العمل بالتوجه لأربع دول إفريقية لتوقيع اتفاقيات استقدام عمالة منزلية منها، ستقود إلى خفض تكلفة الاستقدام.
وكشف أن الأمانة العامة لغرفة جدة بصدد رفع مجموعة من المقترحات بخصوص اللائحة الجديدة لمكاتب الاستقدام الصادرة عن وزارة العمل والأسعار والغرامات التي وُضعت على المكاتب، وإمكانية استقدام عمالة منزلية تحت اسم المكاتب.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أعلنت مؤخراً أنها ستوقع خلال الربع الأول من 2017 اتفاقيات استقدام مع أربع دول إفريقية، فيما توقعت مصادر أن يتم توقيع اتفاقية الاستقدام مع إثيوبيا قريباً، مشيرةً إلى أن كلفة استقدام العاملة الإثيوبية لن تتجاوز ستة أو سبعة آلاف ريال فقط.
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