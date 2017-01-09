أثار المشجع الأهلاوي ” علي باسويد ” ، مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي ” ماجد الفهمي ” بعد زيارته لتدريبات الملكي وتوجيهه رسالة هامة للمدرب السويسري كريستيان جروس وللاعبي قلعة الكؤوس مساء الأحد بخصوص الفترة المقبلة بجميع المنافسات.
وكتب ماجد الفهمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ( تويتر ) تعليقا على زيارة المشجع الأهلاوي باسويد لتدريبات الملكي ونقاشه مع السويسري كريستيان جروس : ” رسالة المشجع الملكي علي باسويد للاعبي الأهلي ..أنتم ( قدها ) وصلت للاعبين وأهداهم قميص الأهلي سيأخذوه معهم كل لقاء”.
وحضر المشجع الأهلاوي علي باسويد برفقة المحلل الفني “مساعد العمري” والذي دار بينه وبين مدرب الفريق جروس حديث ودي عقب المران الأهلاوي اليوم الأحد، بشأن الفريق الكروي الأول ،بعدما أحضر المشجع ” كيكة ” وضع عليها صورة الكؤوس الثلاثة التي تحصل عليها الفريق الكروي في الموسم الماضي ( دوري جميل ، كأس الملك ، كأس السوبر ) وكتب عليها ” نطالبكم بالحفاظ على الثلاثية .. أنتم قدها لأنكم الأفضل بدون منازع “،وأهدى المشجع الـ “تي شيرت ” الذي حضر به مباراة الفتح بدوري جميل للمحترفين مؤخرا كتذكار يشاهده اللاعبين في كل لقاء. وفق “النادي”.
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