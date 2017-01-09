تلقى عدد من اللاعبين الذين استبعدهم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز عروضا شفهية ورسمية للانتقال بنظام الإعارة، حيث تلقى حارس المرمى خالد شراحيلي عرضين من الفيصلي والرائد، وطلب التعاون خدمات محمد القرني، فيما أبدى الرائد رغبته في التعاقد مع الظهير الأيسر فهد غازي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.
ميدانيا، واصل لاعبو الزعيم تدريباتهم الاعتيادية بمقر النادي تحضيرا لاستئناف المنافسات المحلية، وركز دياز على التدريبات البدنية واللياقية باستخدام الكرة قبل أن يقسم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات أدت كل مجموعة تدريبات الجري حول الملعب، ومناورة على جزء من الملعب، واختتم المران بتدريبات تفكيك للعضلات، فيما واصل المدافع عبدالله الحافظ برنامجه التأهيلي.
يذكر أن المدرب استدعى لاعبي الفريق الأولمبي مروان الحيدري ومحمد الشريمي ومحمد البقعاوي وعادل المولد وحسين قاسم وفيصل أنور وفهد الرشيدي وعبدالرحمن اليامي، للمشاركة مع الفريق الأول في معسكر أبوظبي، كما انضم لاعب درجة الشباب في النادي ناصر الدوسري للمعسكر.
من جهة أخرى، نفت مصادر هلالية لـ”الوطن” ما تم تداوله حيال سحب شارة القيادة من اللاعب سلمان الفرج ومنحها للاعب آخر.
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