تسارع إدارة الهلال خطواتها لتقريب وجهات النظر بينها وبين إدارة نادي الشباب لإيجاد صيغة تفاهم حول شراء المدة المتبقية لحارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم الدولي محمد العويس، خاصة أن أحد أعضاء الشرف المؤثرين منح إدارة الهلال الضوء الأخضر لحسم الصفقة بأسرع وقت، معلنا تكفله بدفع حصة نادي الشباب.
وتأتي هذه الخطوة من جانب الهلال خشية تأثير الأهلي على اللاعب وإدارة ناديه وتحويل مساره من الرياض إلى جدة.
من جهة أخرى حرص المدير الفني لفريق الهلال الأرجنتيني رامون دياز على خوض فريقه مباراة تجريبية ضد روستوف الروسي خلال معسكره في أبوظبي، معيدا ذلك إلى أن أسلوب الكرة الروسية وفلسفتها سيساعدانه أكثر في التعرف على أسلوب وفلسفة الكرة في أوزباكستان وإيران قبل مواجهة أنديتها في دوري أبطال آسيا، مشيرا إلى تقارب طريقة اللعب بين فرق الدول الثلاث. وفق “مكة”.
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