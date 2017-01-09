وصل إلى جدة مساء أمس رئيس نادي الاتحاد المهندس حاتم باعشن قادما من إسبانيا بعدما اجتمع مع الإسباني كريسبو محامي النادي لدى الفيفا والذي قدم للرئيس ملفا يحمل في طياته جميع الحقوق والشكاوى على النادي لدى الفيفا لعمل مخالصات وترتيبات لتسديدها تباعا حسب الجدول المعد.
من جهة أخرى يستأنف الفريق الكروي الأول بالنادي تدريباته مساء اليوم بعد الإجازة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة خمسة أيام خلال فترة التوقف الحالية للمنافسات المحلية من بعد لقاء الخليج الدوري، وسيكون التدريب مفتوحا أمام وسائل الاعلام وذلك استعدادا لمواجهة الطائي ضمن دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في حائل. وفق “المدينة”.
في سياق آخر دخلت عدة أندية على خط المفاوضات الجارية بين نادي الاتحاد واللاعب بدر السليطين والذي وقع مخالصة مالية مع ناديه الشباب، وذلك لتوقيع عقد احترافي مع اللاعب على خلاف الاتحاد الذي يريد تسجيل السليطين في كشوفاته كلاعب هاوٍ لمدة سنتين، وسيتحدد مصيره خلال الأسبوع الحالي.
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